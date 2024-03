Aktivisten schlagen Alarm: Türkei: Zahl der Femizide steigt

Nach Angaben der Plattform "Wir beenden Frauenmorde" wurden in der Türkei im vergangenen Jahr mindestens 403 Frauen umgebracht. Die Täter waren meist frühere Partner oder diesen nahestehende Männer. In diesem Jahr wurden bislang 71 Frauen in der Türkei ermordet. Allein sieben waren es am 27. Februar - es ist der höchste bekannte Wert für einen einzelnen Tag.