Opfer-Gedenken: Ein Jahr nach Erdbeben in Türkei und Syrien

Ein Jahr nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Nordsyrien gedenken die Menschen den Zehntausenden Toten. In der am stärksten betroffenen südosttürkischen Provinz Hatay wollten sich die Einwohner um 4.17 Uhr (Ortszeit) versammeln - der Zeitpunkt, an dem das erste schwere Beben die Region vor einem Jahr erschütterte.