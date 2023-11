Provinz Hatay: Sechs Monate nach dem Jahrhundertbeben

Eine der ältesten Städte der Welt, Antakya, wurde bei dem Erdbeben in der Türkei vor sechs Monaten fast völlig zerstört. Viele Menschen flohen, andere trotzen der Katastrophe.

Was bleibt sechs Monate nach dem Beben?

Vor sechs Monaten gab es in Syrien und der Türkei heftige Erdbeben. Unzählige Menschen kamen ums Leben. Auch heute noch leben hunderttausende Betroffene in Notunterkünften. 04.08.2023 | 3:09 min

Eine gigantische Staubwolke liegt über der Stadt Antakya im Süden der Türkei und bremst das gleißende Sonnenlicht. Der heiße und böige Westwind wirbelt zermalmte Reste einer der wohl schönsten antiken Städte der Welt durch die Luft. Wie geht es der Region sechs Monate nach dem Jahrhunderterdbeben ? Und welche Hoffnung bleibt den Menschen, die weiter in versehrten Städten wie Antakya leben?

Murat schaut ungläubig auf ein Steinfeld, das früher sein Zuhause war. Erst vor wenigen Wochen, erzählt er, wurden die Reste ihres Hauses bis zur Grundfläche abgetragen. Mit Riesenglück haben der 24-Jährige und seine Eltern die Beben-Nacht am 6. Februar 2023 überlebt. Mehr als 100 Verwandte seiner Familie nicht.

Nach dem Erdbeben im Südosten der Türkei hatte die Regierung den Wiederaufbau der zerstörten Städte versprochen. Doch dieser verläuft langsamer als geplant. 06.08.2023 | 0:21 min

90 Prozent der Gebäude zerstört

Jeder in Antakya trauert, jeder verlor entweder geliebte Menschen, sein Heim oder beides. 90 Prozent der Gebäude sind zerstört und müssen komplett abgerissen werden, aber bis heute haben die Bagger erst zehn Prozent geschafft.

Es wird also vermutlich noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis die Stadt wiederaufgebaut ist. Jahre, in denen sich ein weiteres Drama in Zeitlupe abspielt. Mit jedem weiteren Tag und jedem weiteren abgerissen Gebäude verschwindet ein weiteres Stück Heimat.

Nach dem Jahrhundertbeben in der Türkei ist die Wut riesig. Der Staat hat versagt. Wir haben Überlebende getroffen. Und wollen wissen, wie das Beben auch die Wahlen beeinflusst. 14.03.2023 | 28:48 min

Bleiben oder gehen?

Aber Murat will bleiben. Er ist leidenschaftlicher Koch. Schon mit sechs Jahren, erinnert er sich, schaute er seiner Oma fasziniert beim Kochen zu. Heute ist er über die Grenzen seiner Heimat hinaus bekannt, war Teilnehmer einer beliebten TV-Koch-Castingshow und steht für die spektakuläre Küche der Region Hatay, in der Antakya liegt.

Sie kombiniert Jahrhunderte alte Kulturen und verschiedenste Einflüsse. Feurig scharfe Haupt- und Vorspeisen, reich an Gemüse und Hülsenfrüchten, verfeinert mit lokalen Kräutern und Gewürzen.

Bleiben oder gehen, ist in Hatay zur Leitfrage geworden. Zehntausende haben die über 500.000 Einwohner zählende Provinz-Hauptstadt Antakya bereits verlassen. Große Teile der Wirtschaft sind am Boden, die Arbeitslosigkeit ist stark gestiegen. Geld wird anderswo verdient. Es sei denn, man arbeitet in der Bau- oder Abrissbranche.

Eine von der EU ausgerichtete Geberkonferenz in Brüssel will Gelder sammeln zur Unterstützung der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. 20.03.2023 | 2:50 min

Der Wiederaufbau läuft schleppend

Was macht ein Twentysomething in einer Stadt, die eigentlich keine mehr ist? Murat möchte zeigen, wo er gerade am liebsten seine Zeit verbringt. Dafür muss er kilometerlang durch kriegsähnliche Trümmerlandschaften fahren und unzählige leere, vom Erdbeben entstellte Gebäude sehen. Drumherum Bagger, sehr viele Bagger: kleine, große, noch größere.

Schon wieder hämmert ein Caterpillar mit seinem langen Stoßarm auf ein mehrstöckiges Wohnhaus und reißt einen Großteil der Vorderfront ab. Der herunterstürzende Zementbrocken hüllt die Umgebung in dichten weißen Staubnebel.

Warum die Türkei eine Region ist, in der es vermehrt zu solchen Katastrophen kommen kann, liegt an den Erdplatten:

Wo sich Erdplatten treffen, sind Beben keine Seltenheit. Immer wieder kommt es in bestimmten Regionen zu Katastrophen. In der Türkei reiben gleich mehrere Platten aneinander. 06.02.2023 | 2:10 min

Murat zeigt auf einen LKW: Auf der Ladefläche, garagengroße Knäuel aus dicken Stahlstreben, die von Häuserresten stammen. Sie prägen das Stadtbild ebenso wie unzählige Zelt- und Containercamps, die es inzwischen in jedem Viertel gibt. So auch am Stadtrand.

Auf einer Anhöhe liegt das Café LOSS. Ein Freund von Murat hat es vor einem Monat eröffnet. Von Bambuspflanzen umgeben: ein großer, modern anmutender Pavillon mit einer aus Holz gezimmerten Bar. Der Duft frisch geschnittener Limetten umweht die Tische, an denen überwiegend junge Leute sitzen. Scheinbar normales Leben. Weit weg vom Verlust, den so viele spüren und doch mitten drin. LOSS, englisch für Verlust.

"Bei einzelnen Gebäuden sind noch keine Helfer da.", berichtet Jesco Weickert von der Welthungerhilfe in Gaziantep. Das Ausmaß der Katastrophe sei schwer vorstellbar, so Weickert. 06.02.2023 | 4:29 min

Murats Traum: ein eigenes Unternehmen

Angespornt vom Freund erzählt Murat von seinen Plänen: Er träumt von einem eigenen Hotel- und Restaurantbetrieb und arbeitet schon an der Umsetzung. "Wir sind hier und gehen nicht weg!", ist zum Hashtag und Slogan vieler Menschen in Hatay geworden. Es ist ein hoffnungsvolles Zeichen und ein Trotzen der Realität.

Ob die Region eine Zukunft hat, hängt auch davon ab, ob Geflüchtete zurückkehren, aber eben auch, ob junge Menschen wie Murat und seine Freunde bleiben.

