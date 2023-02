ZDF-Reporterin in Antakya : "Katastrophe in Wahrheit noch viel schlimmer"

Etwas außerhalb des Stadtkerns fahren Busse nach Izmir, Mersin oder Konya. Der Ansturm der ersten Tage hat sich etwas gelegt, aber noch immer sind alle Sitzplätze voll. Auf einem sitzt Eren. Er liebte die Schule, will einmal Arzt werden und glaubt, dass er sein altes Zuhause in nicht allzu ferner Zukunft wiedersieht: "Hier in Antakya ist alles, was ich liebe. Und ich denke, dass wir das alles hier schnell wieder aufbauen werden". Ein 14-Jähriger, der glauben will, dass alles wieder so wie früher werden kann.