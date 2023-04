Vergangene Woche hatte ein Sturm in der Erdbebenregion Kahramanmaras Zelte beschädigt, ein Mensch wurde getötet und mindestens 50 verletzt. Mit Blick auf die Parlaments- und Präsidentenwahlen am 14. Mai in der Türkei sagte Soylu, man werde Sicherheitsvorkehrungen im Erdbebengebiet treffen, ohne Details zu nennen. Die Stimmabgabe werde sowohl in Schulen als auch in Containern durchgeführt.