Suche nach Vermissten dauert an : Aufräumarbeiten nach Erdbeben in Taiwan

05.04.2024 | 07:30 |

Das schwerste Beben seit 1999 hat in Taiwan Verwüstung angerichtet. In ländlichen Gebieten wird nach Vermissten gesucht. Hotel-Mitarbeiter sind in einem Tunnel eingeschlossen.