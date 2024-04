Stärke von 4,8 : Erdbeben in New York unterbricht UN-Sitzung

05.04.2024 | 19:53 |

"Ist das ein Erdbeben?": Irritation während einer UN-Sitzung in New York. Die Vorsitzende von "Save the Children" hält gerade eine Rede, als ein Rütteln durch den Raum geht.