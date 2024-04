Nach starkem Erdbeben erschüttern starke Nachbeben Taiwan

Taiwan: Nach einigen Nachbeben ist ein Gebäude in Hualien noch mehr in Schräglage geraten. Es war bereits bei dem Beben vom 3. April beschädigt worden.

Erneut ist der Osten Taiwans von heftigen Erdstößen erschüttert worden. Laut Angaben der zuständigen taiwanischen Wetterbehörde ereigneten sich die Beben der Stärken 6,3 und 6,0 am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit).

Das Zentrum des stärksten Bebens lag demnach etwa 17 Kilometer südlich bis südwestlich des Sitzes der Bezirksregierung von Hualien. Die Erdbeben wurden in einer Tiefe zwischen 5,5 und zehn Kilometern registriert. Auch in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh waren die Erschütterungen deutlich zu spüren.

Ein schweres Erdbeben in Taiwan hat mindestens neun Menschenleben gefordert, mehr als tausend wurden verletzt. Zwei deutsche Touristen waren zeitweise in einem Tunnel eingesperrt.

Taiwan hat teils kräftige Beben verzeichnet

Schon am Vortag verzeichneten die Behörden eine Reihe von Beben, von denen das stärkste einen Wert von 5,9 erreicht hatte. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es zunächst nicht. Allerdings beobachtete die Feuerwehr nach eigenen Angaben zwei leer stehende Gebäude, die bei dem schweren Beben Anfang des Monats beschädigt wurden und nun in Schieflage geraten sind.

Taiwans Ministerpräsident Chen Chien-jen forderte die Evakuierung von Bewohnern in von Erdrutschen bedrohten Gebieten der bergigen Gegenden Hualiens. Schulen in der Region blieben am Dienstag geschlossen. Damit wurden die Stadt Hualien und der gleichnamige Kreis, der sie umgibt, erneut von starken Erschütterungen getroffen.