Türkei: Erster großer Erdbeben-Prozess hat begonnen

Erdbeben Anfang 2023: 72 Menschen kamen im türkischen Adiyaman in einem Hotel ums Leben. (Archiv)

Im Südosten der Türkei hat der erste große Prozess im Zusammenhang mit den verheerenden Erdbeben vom vergangenen Februar begonnen. Ein Hotelbesitzer und zehn weitere Angeklagte müssen sich seit Mittwoch in der Stadt Adiyaman für den Einsturz eines Vier-Sterne-Hotels und den Tod von 72 Menschen verantworten. Gutachtern zufolge wies das Hotel große Baumängel auf.

Unter den Opfern waren 26 Mädchen und Jungen aus Nordzypern, die für ein Volleyball-Schulturnier in die Türkei gereist waren. Eltern und Beobachter aus Nordzypern reisten zu dem Prozess an. Sie hielten vor dem Gericht in Adiyaman unter Tränen Schilder mit Bildern der toten Kinder hoch.