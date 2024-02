Erdogan: Der türkische Staatspräsident wird 70

Noch konzentriert sich alles auf die Person Erdogans, den seine Anhänger als starken Führer verehren, der die Türkei wieder zu einem Machtfaktor in der Region und in der Welt gemacht hat. Kaum ein anderer versteht es so wie Erdogan, die Massen anzusprechen und zu mobilisieren. Und kaum ein anderer hat das türkische Volk so sehr gespalten wie der autokratisch regierende Erdogan.