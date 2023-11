100 Jahre Türkei: Erdogans Wirklichkeit und Atatürks Erbe

Vor einhundert Jahren wurde die Republik Türkei gegründet. Seitdem prägen ethnische, politische und religiöse Konflikte ihre Geschichte. 17.10.2023 | 29:07 min

Unter die "Top 10" der Wirtschaftsnationen will er sein Land führen. Erdogan sieht sich als Anführer und Schutzpatron der muslimischen Welt. Bescheidenheit ist seine Sache nicht, und so steckt er sich und der Nation hohe Ziele.

Kritik an Erdogan für Umgang mit Atatürks Erbe

Am 29. Oktober 1923 ruft Mustafa Kemal Atatürk die türkische Republik aus. Was ist 100 Jahre später unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan von Atatürks demokratischem Erbe geblieben? 29.10.2023 | 2:48 min

Erdogan: Von seinen Anhängern gefeiert

Erdogans Anhänger feiern ihren Präsidenten jedoch als starken Mann, der die Türkei wieder auf die Karte der Weltpolitik gesetzt habe. Und der muslimischen Frauen in der Türkei wieder zu ihren Rechten verholfen habe. So jedenfalls sieht es Fatma Bostan, Hausfrau aus einem kleinen Dorf in den Teeplantagen der Provinz Rize am Schwarzen Meer.