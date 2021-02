Die Türkei und der gescheiterte Putschversuch

Dündar lebt heute im Exil in Berlin, von wo aus er auch die Recherche für diesen Film startete. Da er nicht ohne Gefahr in die Türkei einreisen kann, wurde er für die Filmarbeiten von Kollegen vor Ort unterstützt. Dündar hat in der Vergangenheit in der Türkei zahlreiche Dokumentarfilme gedreht und veröffentlicht, darunter unter anderem "The ugly king: Yilmaz Güney", "Mustafa" und "The Sun of Art".