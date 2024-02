Istanbul: Polizei erschießt Angreifer

Die türkische Polizei hat an diesem Dientag zwei Angreifer vor einem Gericht in Istanbul erschossen. Ein Mann und eine Frau hätten Polizisten angegriffen, die das Justizgebäude bewachten, erklärte Innenminister Ali Yerlikaya in Onlinenetzwerken und sprach von einem "Terroranschlag". Drei Polizisten und drei Zivilisten wurden demnach verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Angreifer gehörten den Angaben zufolge der linksextremen Gruppe DHKP-C an. Diese hat seit den 1980er Jahren wiederholt Angriffe in der Türkei verübt. Zu der Attacke von Dienstag bekannte sich die Gruppe zunächst nicht.

Hohe Alarmbereitschaft in der Türkei

In der Türkei hat es in den vergangenen Jahren wiederholt Bombenanschläge und andere Angriffe gegeben, die mit dschihadistischen Kämpfern und militanten Kurden in Verbindung gebracht wurden. Trotz eines Rückgangs sind Istanbul und die Hauptstadt Ankara weiterhin in höchster Alarmbereitschaft.