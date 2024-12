Eines der "schlimmsten Jahre" für Kinder in Konfliktgebieten

"In fast jeder Hinsicht war 2024 eines der schlimmsten Jahre für Kinder in Konfliktsituationen in der 78-jährigen Geschichte von Unicef - sowohl was die Zahl der betroffenen Kinder als auch die Auswirkungen auf ihr Leben betrifft", sagte Exekutivdirektorin Catherine Russell. Die Wahrscheinlichkeit dafür, nicht zur Schule gehen zu können, unter Mangelernährung zu leiden und aus dem eigenen Zuhause vertrieben zu werden, sei für Kinder in Konfliktgebieten wesentlich höher als für jene, die an einem friedlichen Ort aufwachsen.