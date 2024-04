Gerichtsurteil: Klimaschutz ist ein Menschenrecht

Zum ersten Mal überhaupt ist ein Land wegen nicht ausreichendem Klimaschutz vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) verurteilt worden: Das Straßburger Gericht verurteilte am Dienstag die Schweiz wegen Verletzung der Menschenrechtskonvention. Die Richterinnen und Richter gaben einer Gruppe Schweizer Seniorinnen recht. Der mangelnde Klimaschutz der Schweiz habe die klagenden Seniorinnen in ihren Menschenrechten verletzt, entschieden die Richter am Dienstag.