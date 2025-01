Trump fordert von Bischöfin Edgar Budde Entschuldigung

US-Präsident Donald Trump verlangt eine Entschuldigung von Bischöfin Mariann Edgar Budde für ihre Predigt bei einem interreligiösen Dankgottesdienst in der Nationalkathedrale in Washington. Sie hatte darin einen Tag nach Trumps Amtseinführung über Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus gesprochen, denen unter dem neuen Präsidenten die Abschiebung droht.

Trump möge sich barmherzig zeigen, sagte die Bischöfin am Dienstag in ihrer Predigt. Kinder hätten Angst, dass ihnen die Eltern weggenommen würden.

Trump: Bischöfin schuldet mir eine Entschuldigung

Die "sogenannte Bischöfin" sei eine radikale linke Trump-Hasserin, postete der US-Präsident am Mittwoch (Ortszeit) auf seiner Plattform "Truth Social". Viele Migranten kämen aus Gefängnissen und psychiatrischen Krankenhäusern und hätten in den USA Menschen umgebracht. Die USA erlebten eine "riesige Verbrechenswelle". Budde und ihre Kirche schuldeten ihm eine Entschuldigung.

Kann Trump seine Abschiebepläne einfach so umsetzen? ZDF-Korrespondent Theveßen ordnet ein: Jeder, der es auf US-amerikanischen Boden geschafft hat, müsse angehört werden. Trump werde "vor Gericht sicherlich Schwierigkeiten haben", so Theveßen.

Bischöfin Budde will sich nicht entschuldigen

In der Talkshow "The View" im Fernsehsender ABC erläuterte Budde, sie habe sich mit dem Konzept nationaler Einheit befasst und dabei realisiert, dass Einheit auch Barmherzigkeit und Mitleid erfordere. Viele Menschen in den USA hätten gegenwärtig Angst. Die 65-jährige Budde ist seit 2011 Bischöfin in der US-Hauptstadt.