Venezuela: Oppositionschefin Machado festgenommen

Machado hielt sich lange im Untergrund auf

USA erkennen Maduros Wahlsieg nicht an

González war Anfang September nach Spanien ausgereist und hatte dort politisches Asyl beantragt. Zuletzt kündigte er an, in seine Heimat zurückzukehren und sich am Freitag ebenfalls als Präsident des südamerikanischen Landes vereidigen zu lassen. Allerdings liegt in Venezuela ein Haftbefehl gegen ihn vor.

Die Regierung hatte zudem in den vergangenen Tagen ein Großaufgebot an Sicherheitskräften in Venezuelas Hauptstadt Caracas mobilisiert. So seien die Metrostationen sowie Einfahrtsstraßen von Caracas von bewaffneten Beamten bewacht, berichtete kürzlich die Zeitung "El Nacional". "In dieser Stunde gehen in ganz Venezuela die Menschen auf die Straße. Es werden immer mehr!", teilte Machado mit. "So sehr, dass sich die Sicherheitskräfte dort, wo sie die angekündigten Konzentrationspunkte eingenommen hatten, als die Menschen kamen, zurückzogen."