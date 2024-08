Venezuela: Maduro "bleiben nur Gewalt und Propaganda"

In Caracas wurde eine Mahnwache für politische Gefangene in Venezuela abgehalten. Bei Protesten gegen Präsident Maduro wurden 24 Menschen getötet und mehr als 1.200 festgenommen.

"Ein Licht für die Freiheit" lautet das Motto, unter dem sich Hunderte im Osten von Caracas versammelt haben. Sie halten eine Mahnwache ab, für jene, die von den Sicherheitskräften der Maduro-Regierung weggesperrt wurden. "Wir sind noch da", ist die Botschaft der venezolanischen Opposition, an diesem Abend.

Gut anderthalb Wochen nach der offenkundig zugunsten von Nicolas Maduro gefälschten Präsidentschaftswahl sind laut Angaben von Menschenrechtsorganisationen mindestens 24 Menschen getötet worden. Die Zahl der Verhafteten und Verschleppten geht in die Tausende.

Oppositionelle filmt Festnahme - Oropeza seither verschwunden

Am Mittwoch ging ein Live-Video viral, in dem Maria Oropeza, eine Mitarbeiterin von Oppositionsführerin Maria Corina Machado, ihre eigene Festnahme filmt. Während sie die Heilige Jungfrau Maria um Hilfe anfleht, dringen vermummte Männer gewaltsam in ihr Haus ein. Dann wird das Bild schwarz. Seitdem fehlt jede Spur von ihr. Eine offizielle Bestätigung ihrer Festnahme gibt es nicht.