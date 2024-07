Venezuela: Nach der Wahl werden zwei Präsidenten ausgerufen

28.07.2024, Venezuela, Caracas: Nicolas Maduro, Präsident von Venezuela, zeigt nach der Stimmabgabe bei den Präsidentschaftswahlen den Daumen nach oben. Die Wähler gehen an die Urnen, um zu entscheiden, ob Präsident Maduro für eine dritte Amtszeit wiedergewählt werden soll. Foto: Fernando Vergara/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Es ist nach Mitternacht in Caracas, der Hauptstadt von Venezuela, als die Wahlbehörde eine Illusion beerdigt: Die, dass Venezuelas Bürger die Autokratie des linkspopulistischen Chavismo einfach abwählen könnten. Staatspräsident Nicolás Maduro sei mit 51 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden , verkündet die Wahlbehörde, hat die Ergebnisse der einzelnen Wahllokale bisher aber nicht veröffentlicht. Die Opposition spricht von Betrug und ruft infolgedessen ihren Kandidaten Edmundo González zum wahren Sieger aus.

Situation erinnert an Präsidentschaftswahl 2018

Opposition in Venezuela hatte in Umfragen geführt

Aber anders als 2018 ist die Opposition in Venezuela heute geeint und hat mit María Corina Machado eine Anführerin, der im Wahlkampf überall im Land Menschenmengen zujubelten, selbst in ehemaligen Hochburgen der sozialistischen Partei, die das Land seit 25 Jahren regiert. In Umfragen lag die Opposition deutlich vorne, viele Venezolaner schauten zuversichtlich auf diese Wahlen, hofften auf die Chance für einen Wandel.