Venezuela: Maduros mutige Gegenspielerin

Machado Gefahr für Machtapparat in Venezuela

Machado ist trotzdem angetreten und hat die Vorwahlen auch zu einem Referendum über ihre Kandidatur gemacht: "Wenn die Venezolaner am 22. Oktober mir ihr Vertrauen aussprechen, wer will dann diese Stimme zum Schweigen bringen!? Was für eine Präsidentschaftswahl soll das denn werden?! Eine Wahl, bei der sich die Regierung ihre Gegner selbst aussucht?"

Machado will Venezuela wieder dem Westen öffnen

Sie will westliche Investitionen in Öl und Gas zulassen, die marode Industrie wieder aufbauen. Vor allem aber will Machado den Massenexodus aus ihrer Heimat stoppen: "Es gibt in Venezuela praktisch keine Familie, die nicht durch die Migration zerrissen ist. Wir wollen diese Familien wieder zusammenführen."