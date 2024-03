Wahlen in Venezuela: Nicolás Maduro will weitere Amtszeit

Der 61-Jährige sei auf Tausenden Parteiversammlungen im ganzen Land zum Kandidaten der Vereinigten Sozialistischen Partei Venezuelas (PSUV) gekürt worden, sagte der stellvertretende Parteivorsitzende Diosdado Cabello beim PSUV-Kongress am Samstag in der Hauptstadt Caracas. Damit strebt Maduro eine dritte Amtszeit an und kündigte "einen neuen Sieg" an.