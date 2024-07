Venezuela-Wahl: Maduro vs. González - was auf dem Spiel steht

Kaum ein Land hat in den letzten Jahren einen so großen Bevölkerungsanteil verloren wie Venezuela . Rund ein Viertel der Venezolaner haben seit dem Amtsantritt von Nicolás Maduro im Jahr 2013 das südamerikanische Land verlassen. Maduro folgte auf den verstorbenen sozialistischen "Revolutionsführer" Hugo Chavez, der über deutlich höhere Popularität verfügte als sein selbst ausgesuchter Nachfolger. Demian Regehr, Leiter der CSU -nahen Hanns-Seidel-Stiftung in Caracas, sagt im Gespräch mit ZDFheute:

Opposition warnt vor Wahlsieg Maduros

Machado warnte zuletzt vor einer neuen massiven Migrationswelle aus Venezuela, sollte Maduro gewaltsam an der Macht bleiben. Gerichtet ist diese Botschaft vor allem an die Nachbarländer Brasilien und Kolumbien, deren demokratische Linksregierungen sich in den letzten Jahren mit Maduro arrangierten. Auch in den USA dürften die Führungsfiguren im Wahlkampf den Ausgang des Urnengangs angesichts der Migrationsdebatte deshalb mit Spannung verfolgen, denn ein Großteil der Migranten und Flüchtlinge zieht es durch Kolumbien und Zentralamerika in Richtung USA.

Demokratische Linke geht auf Distanz

Rückkehrbewegung bei politischem Wechsel

In einer am Mittwoch von der kolumbianischen Nichtregierungsorganisation "Juntos Se Puede" veröffentlichten Umfrage geben 40 Prozent der in Kolumbien ansässigen venezolanischen Migranten an, dass ihre noch in Venezuela lebenden Familienmitglieder bei einem Verbleib von Maduro an der Macht ebenfalls auswandern würden. In Kolumbien leben etwa zwei Millionen Venezolaner.