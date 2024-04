Geld aus Russland? AfD setzt Bystron Frist zu Vorwürfen

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron soll seiner Partei Auskunft über Vorwürfe geben, die gegen ihn in einer tschechischen Zeitung im Zusammenhang mit russischen Desinformationskampagnen erhoben werden.

Hast Bystron Geld von prorussischem Netzwerk erhalten?

Bundesgeschäftsführers Hans-Holger Malcomeß teilt Bystron in einem Schreiben, das dem ZDF vorliegt, mit, dass ihn die beiden Co-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla auffordern, zu allen, "seitens verschiedener Medien" gegen ihn erhobenen Vorwürfe bis Donnerstag um 14 Uhr schriftlich Stellung zu nehmen.

Ein russisches Propaganda-Netzwerk soll die Webseite "Voice of Europe" genutzt haben, um in Europa Stimmung gegen weitere Ukraine-Unterstützung zu machen. Auch an AfD-Politiker könnte Geld geflossen sein.

28.03.2024 | 1:44 min