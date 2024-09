Bauern fordern Bürokratieabbau bei Tagung der Agrarminister

Immer häufiger müssen Landwirte Büroarbeiten erledigen. Nun beraten die Agrarminister in Thüringen, wie man die Bürokratie ausdünnen könnte.

Vor dem Panoramahotel in Oberhof hat der Thüringer Bauernverband eine Straße der Bürokratie aufgebaut. Auf einer Länge von etwa 50 Metern stecken Aktenordner in Heuballen.

Die Forderungen der Landwirte an die Agrarminister von Bund und Ländern

Stetig mehr Dokumentationspflichten und Auflagen

Udo Große ist seit 38 Jahren in der Landwirtschaft. Der studierte Agraringenieur erzählt, dass in den vergangenen Jahrzehnten die Last der Auflagen und Dokumentationen kontinuierlich zugenommen habe.