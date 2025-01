Cannabis per Online-Bestellung direkt nach Hause geliefert: Was klingt wie eine Kiffer-Fantasie, ist inzwischen ein boomendes Geschäftsmodell. Doch das hat seine Schattenseiten.

Wenn der Rapper Curly das Sagen hätte, dann sähen deutsche Innenstädte jetzt vielleicht so aus: Am Eingang der Einkaufspassage verkauft eine Bäckerei frische Croissants, ein paar Meter weiter jagen Jugendliche im Fast-Fashion-Geschäft das nächste günstige Oberteil. Und am Ende der Straße würden Kiffer für ein paar Euro ihren nächsten Stoff kaufen. Curly kifft seit Jahrzehnten leidenschaftlich. Und er wünscht sich Cannabis-Fachgeschäfte, in denen man Gras kaufen kann so wie in anderen Läden Bier und Wein.