CDU will KI-gestützte Überwachung an Bahnhöfen einführen

KI-gestützte Videoüberwachung: Die CDU will die Gesichtserkennung in Echtzeit unmittelbar nach einem möglichen Wahlsieg

Die CDU will nach der Bundestagswahl die Videoüberwachung an Bahnhöfen mit Gesichtserkennung durch Künstliche Intelligenz (KI) erweitern. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagt dem "Handelsblatt"

KI kann Arbeit erleichtern – auch die der Polizei, ob mit Gesichtserkennung oder Datenabgleich. In Mannheim soll sie bei der Überwachung von Kriminalitätsbrennpunkten helfen.

SPD-Abgeordneter skeptisch gegenüber CDU-Vorstoß

Sebastian Fiedler, Abgeordneter der SPD , bewertete den Vorstoß skeptisch. Nicht alle Kriminalitätsprobleme an Bahnhöfen seien mit Kameras und Gesichtserkennung zu lösen, sagte er der Zeitung. Zudem unterliege das Vorhaben der Union "aus sehr guten Gründen den teils strengen Regeln der europäischen KI-Verordnung".

Auch in anderen Bereichen, wie etwa in Supermärkten, in denen KI zum Einsatz kommt, gibt es Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Wirksamkeit.

18.11.2024 | 10:09 min