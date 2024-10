Bundestag beschließt Ampel-Sicherheitspaket: Das ist geplant

Der Bundestag hat das Sicherheitspaket der Ampel-Regierung beschlossen. SPD Grüne und FDP hatten das Vorhaben nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag in Solingen mit drei Toten auf den Weg gebracht. Es wurde namentlich abgestimmt, Nein-Stimmen und Enthaltungen werden damit öffentlich.

Sicherheitspaket: Was geplant ist

Was sich beim Waffenrecht und Datenabfragen ändern soll

Außerdem soll das Waffenrecht verschärft werden. So wird nun deutlich gemacht, dass das Verbot, Waffen bei Volksfesten oder Sportveranstaltungen mitzuführen, auch für Messer gilt, die an dieser Stelle im Waffengesetz künftig ausdrücklich erwähnt werden sollen. Es soll aber Ausnahmen geben, zum Beispiel für bestimmte Berufsgruppen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte:

"Ich gehe davon aus", dass die SPD geschlossen hinter dem Sicherheitspaket stehe, so Sebastian Fiedler (SPD), Mitglied Innenausschuss.

Die Sicherheitsbehörden sollen zudem die Möglichkeit erhalten, in bestimmten Fällen biometrische Daten im Internet abgleichen zu können. Die Suche nach Gesichtern und Stimmen mittels einer automatisierten Anwendung sollen aber nur dann erlaubt sein, wenn dies der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA) oder seine Vertretung von einem Gericht genehmigen lässt. Bei Gefahr im Verzug kann der BKA-Chef oder einer der drei Vize selbst die Anordnung für eine Dauer von maximal drei Tagen treffen.

Solingen-Anschlag löste Debatte über Sicherheitspolitik aus

Der mutmaßlich islamistisch motivierte Messeranschlag auf einem Stadtfest am 23. August in Solingen löste eine heftige Debatte aus. Drei Menschen wurden getötet, acht weitere verletzt. Der tatverdächtige Syrer hätte eigentlich 2023 nach Bulgarien abgeschoben werden sollen, was aber scheiterte.