Klimaschutzprojekte in China: Skandal um Fake-CO2-Projekte weitet sich aus

Neue Ermittlungsergebnisse zeigen: 45 Klimaprojekte in China stehen im Verdacht, nur vorgetäuscht zu sein. Umweltministerin Lemke kündigt Konsequenzen an.

Heute informierte Umweltministerin Steffi Lemke den Bundestag erstmals über Ermittlungsergebnisse zu vorgetäuschten Klimaschutzprojekten in China. Gegenüber dem ZDF berichtete sie von einem „mutmaßlich kriminellem Geflecht“, in dem mutmaßlich „viel kriminelle Energie“ vorhanden sei.

Es geht um Klimaschutzprojekte bei der Erdölförderung in China, sogenannte UER-Projekte, die in Deutschland von der Mineralölindustrie zur Erfüllung gesetzlicher Klimaschutzvorgaben genutzt worden sind. UER steht für Upstream Emission Reduction – Emissionsminderung bei der Ölförderung. ZDF frontal hatte im Mai aufgedeckt, dass 16 dieser Projekte nur vorgetäuscht waren.

(Hier Link zu ZDF-Bericht: https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/unternehmen/oelkonzerne-klimaschutz-projekte-china-verdacht-betrug-100.html)

Daraufhin beauftragte das Umweltbundesamt die internationale Anwaltskanzlei Dentons mit Ermittlungen in China.

45 Projekte unter Betrugsverdacht

Was der Chefermittler von Dentons heute den Abgeordneten im Umweltausschuss des Bundestages berichtete, hatte es in sich. Der Klimabetrug ist demnach weitaus größer als bislang bekannt. Bei 45 untersuchten Projekten in China bestehe der Verdacht auf Täuschung, bestätigte Chefermittler Christian Schefold, Partner der Kanzlei Dentons, gegenüber dem ZDF im Anschluss an die nicht-öffentliche Sitzung. Bei 10 weiteren Projekten, so Schefold, stehe eine Überprüfung noch aus.

Mehr als 1,5 Milliarden Euro

Insgesamt wurden in Deutschland 66 Klimaschutzprojekte aus China vom Umweltbundesamt genehmigt, mit einem Marktwert von mehr als 1,5 Milliarden Euro, so Schätzungen von ZDF frontal auf Grundlage von Marktdaten. Mehrere Mitarbeiter von deutschen Prüfstellen sind nach Recherchen von ZDF frontal in vorgetäuschte Klimaprojekte verstrickt.

„Eine Gruppe von ursprünglich seriösen Beratern“

Hinter dem mutmaßlichen Betrugsgeflecht stünden nur wenige Personen, erklärte Chefermittler Schefold. Konkrete Namen nannte er nicht, erklärte lediglich, es handele sich um „eine Gruppe von ursprünglich seriösen Beratern“. Sie hätten mit Hilfe von Identitätsdiebstahl bereits existierende Projekte „auf Papier modifiziert“. Schefold spricht von sogenannten Schattenprojekten: „Es wurde dann einfach ein Schatten des ursprünglichen Projektes geschaffen, und dieser Schatten ist dann in Deutschland präsentiert worden, beim Umweltbundesamt als ein UER-Projekt, das es so in der Realität nicht gibt“

„Das ganze Ausmaß des ganzen Skandals gefakter Klimaprojekte in China wird jetzt erkennbar“, kommentierte die klimapolitische Sprecherin der Union im Bundestag, Anja Weisgerber (CSU). Ihr Fraktionskollege Christian Hirte (CDU) machte Umweltministerin Lemke dafür verantwortlich, dass der Betrug lange unentdeckt blieb: „Frau Lemke hat die Problematik viel zu spät erkannt, nicht ernst genommen, obwohl es Hinweise aus der Branche, von uns gab“, so Hirte.

Die Umweltministerin wies den Vorwurf zurück. Die ersten Hinweise im vergangenen Jahr seien zu vage, zu diffus gewesen. Jetzt kündigte die Ministerin dafür harte Konsequenzen an: „Bei allen diesen Zertifikaten, wo wir feststellen, dass sie zu Unrecht ausgestellt worden sind, werden wir alles unternehmen um sie rückabzuwickeln.“