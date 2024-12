US-Drohnenangriffe: Trägt Deutschland Mitverantwortung?

Die Jemeniten werden bei ihrer Verfassungsbeschwerde vom European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) und der Menschenrechtsorganisation Reprieve unterstützt. Das Urteil könnte nach deren Einschätzung wegweisende Grundsätze für die Verantwortung Deutschlands gegenüber Drittstaaten in internationalen Konflikten festlegen. ECCHR-Experte Andreas Schüller erklärt: "Mit der Anhörung sendet das Bundesverfassungsgericht ein dringendes Signal an die Bundesregierung, den Schutz der Menschenrechte im Ausland in all ihren Unterstützungshandlungen gegenüber Drittstaaten sehr ernst zu nehmen."