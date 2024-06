Antisemitismus: Jüdischer Student verklagt FU Berlin

Sein Gesicht ist noch immer ein wenig geschwollen. "Gesundheitlich geht es mir zwar schon besser. Allerdings habe ich noch zwei Metalleinsätze unter der Haut, die später entfernt werden müssen", sagt Lahav Shapira im Interview mit ZDF frontal . Anfang Februar war der 31-Jährige von einem propalästinensischen Studienkollegen vor einer Bar in Berlin brutal zusammengeschlagen worden. Der Täter hatte ihn offenbar erkannt und angegriffen, weil sich Shapira an der Uni mit Israel solidarisiert hatte.

"Umfeld der Unsicherheit" an FU Berlin

Anwältin: "Propalästinensische Hegemonie" in der Uni

Shapiras Anwältin Kristin Pietrzyk listet in der Klage propalästinensische Besetzungen, Demonstrationen und Veranstaltungen auf, die seit dem 7. Oktober 2023 - dem Überfall der Hamas auf Israel - an der Freien Universität stattgefunden haben. "Die Versäumnisse der Uni haben es ermöglicht, dass sich eine propalästinensische Hegemonie in der Uni etabliert. Diese hat in Teilen deutlich antisemitische Züge", sagt Pietrzyk im Gespräch mit ZDF frontal.