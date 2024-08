Hitzige Debatte: Schutz von Juden als Staatsziel?

Die Initiative des bayerischen Antisemitismusbeauftragten Ludwig Spaenle ( CSU ), den Kampf gegen Antisemitismus und den Schutz jüdischen Lebens als Staatsziel im Grundgesetz und in den Landesverfassungen zu verankern, löst in der Politik gemischte Reaktionen aus.

Notwendige Zweidrittelmehrheit

Skepsis bei Union und Linken

Positive Erfahrungen in anderen Bundesländern

In seinem Schreiben, das unter anderem an führende Politiker verschiedener Bundestagsfraktionen gerichtet war, verwies er auf positive Erfahrungen in Bundesländern wie Brandenburg, Bremen, Hamburg und Sachsen-Anhalt, die bereits entsprechende Verfassungsänderungen vorgenommen haben. Spaenle regte an, dass Bayern und andere Bundesländer diesem Beispiel folgen sollten.