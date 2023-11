DIW: Folgen von Kinderarmut teuer für Staat und Gesellschaft

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat errechnet, dass mindestens 20 Milliarden Euro nötig wären, um Kinderarmut zu bekämpfen. Christian Lindner plant ein Zehntel ein. 18.08.2023 | 1:47 min

Die Diakonie hat vor den möglichen Folgekosten von Kinderarmut gewarnt, sollte die Bundesregierung nicht in die Kindergrundsicherung investieren.

Bei der Vorstellung eines Gutachtens des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zu den Folgekosten der Kinderarmut betonte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie am Freitag in Berlin:

In der Diskussion über die Kindergrundsicherung dürfen nicht nur die kurzfristigen Sparzwänge im Bundeshaushalt eine Rolle spielen.

Kaum ist die Sommerpause vorbei, gibt es schon wieder Ärger in der Ampel. Im Streit um die Kindergrundsicherung legt Familienministerin Paus jetzt einen Gesetzesentwurf vor.

DIW: Kosten der Kinderarmut bei 100 Milliarden Euro

In dem Gutachten weist das DIW darauf hin, dass sich die gesellschaftlichen Gesamtkosten laut einer aktuellen OECD-Studie durch vergangene und aktuelle Kinderarmut in Deutschland im Jahr 2019 auf etwa 3,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts beliefen, also mehr als 100 Milliarden Euro.