Kindeswohl immer häufiger gefährdet

Ein besorgniserregender Trend setzt sich fort: Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen in Deutschland hat 2023 einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, stellten die Jugendämter bei mindestenseine Kindeswohlgefährdung durch Vernachlässigung, psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt fest. Das waren rund 1.400 Fälle oder zwei Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Kinderschutzbund: Jugendämter überlastet

Langfristiger Anstieg der Zahlen

Die Zahl der behördlich festgestellten Kindeswohlgefährdungen steigt kontinuierlich seit Einführung der Statistik im Jahr 2012. Ausnahmen gab es nur 2017 und im Corona -Jahr 2021. Neben der tatsächlichen Zunahme der Fälle könnte das aber auch an einer "höheren Sensibilität und Anzeigebereitschaft" liegen, so die Statistiker.

Hinweise meist von Polizei und Justiz

Nur in zwei Prozent aller Fälle meldeten sich die betroffenen Minderjährigen selbst beim Jugendamt. Am häufigsten kamen diese Hinweise von Polizei und Justiz. 22 Prozent der Verdachtsfälle wurden von Verwandten, Bekannten oder aus der Nachbarschaft gemeldet. "Es ist enorm wichtig, dass das Umfeld sensibilisiert wird", sagt Huxoll-von Ahn.

Vernachlässung und psychische Gewalt

In den meisten Fällen von Kindeswohlgefährdung gab es Anzeichen von Vernachlässigung (58 Prozent). Bei 36 Prozent ging es um psychische Misshandlungen. In 27 Prozent der Fälle wurden Indizien für körperliche Misshandlungen und in sechs Prozent für sexuelle Gewalt gefunden. In knapp jedem vierten Fall gab es mehr als einen Verdacht.