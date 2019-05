Gewalt zu Hause: Was tun?

Dass eure Eltern und ihr euch streitet, auch mal anschreit und irgendwann dann wieder vertragt, ist normal. Doch in einigen Familien wird aus dem Streit Gewalt. Das nennt man "häusliche Gewalt". Häufig sind es Eltern oder andere Verwandte, die zuschlagen, also körperlich gewalttätig werden. Für Kinder ist das besonders schlimm, denn es passiert an einem Ort, an dem sie sich eigentlich sicher fühlen und sie werden von einem Menschen geschlagen, dem sie vertrauen und den sie meist auch lieben.