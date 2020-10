Gewalt gibt’s nicht nur in Kriegen und in Kämpfen, sondern auch auf dem Schulhof oder in der eigenen Familie. Seit Corona gibt es mehr Gewalt in Familien. Was versteht man eigentlich unter Gewalt? Wir erklären es euch!

1 min 1 min 11.10.2020 11.10.2020 Video verfügbar bis 10.10.2025 Video herunterladen