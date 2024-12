Ministerpräsident Sachsen: Kurzer Wahlkrimi für Kretschmer

Noch nie war der Ausgang einer Ministerpräsidentenwahl in Sachsen vorab so unklar. Erstmals verfügt die Regierungskoalition nicht über die absolute Mehrheit, um ihren Ministerpräsidenten mit Sicherheit durch die Wahl zu bekommen. Trotzdem hat es Michael Kretschmer (CDU) geschafft.

Kretschmer: Im zweiten Wahlgang Ministerpräsident

Im Zweiten Wahlgang treten dann wieder alle drei Kandidaten an. Diesmal reicht die einfache Mehrheit: Kretschmer gewinnt diese Wahl mit 69 Stimmen. Berger erhält 39 - vermutlich viele davon von der AfD - Urban nur eine. Das heißt, die AfD versucht wieder, was sie in Thüringen schon einmal geschafft hat: Einen Ministerpräsidenten von ihren Gnaden zu installieren. Doch das hat nicht geklappt.

Wackelige Wahl: Minderheitsregierung in Sachsen

Der Minderheitsregierung Kretschmers fehlen für alle Vorhaben zehn Stimmen. Eben auch bereits für seine Wahl. Deshalb musste er auf Werbetour in eigener Sache weiterhin mit jeder Fraktion im Landtag reden. So klopfte er in den vergangenen Wochen an die Türen aller Fraktionen im sächsischen Landtag.