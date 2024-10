Wie Karl Lauterbach Medikamentenknappheit verhindern will

Durch neue Verträge mit Herstellern sind die Preise gestiegen, so Gesundheitsminister Lauterbach (SPD) im Gespräch mit Marietta Slomka. Dafür gebe es aber weniger Lieferengpässe.

Im vergangenen Jahr hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach SPD ) ein Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem Lieferengpässe bei Medikamenten abgewendet werden sollen. Im Interview mit dem heute journal erklärt Lauterbach, wo das Gesetz seiner Ansicht nach bereits Wirkung zeigt und was die Herausforderungen sind.

Sehen Sie oben das gesamte Interview und lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Karl Lauterbach...

...zur Medikamentenknappheit in Deutschland

"Es ist jetzt so, dass ein Prozent der Arzneimittel fehlen. Die meisten dieser Arzneimittel können ersetzt werden durch andere Präparate", sagt Lauterbach. Bei Fiebersäften und Antibiotika für Kinder habe sich die Situation deutlich verbessert.

...zum Plan, Medikamente auf Vorrat zu lagern

Daher habe bei Einbruch einer Lieferkette kein Nachschub der benötigten Generika - also Präparaten, die in der Zusammensetzung dem eigentlichen Medikament gleichen - geliefert werden können, erklärt Lauterbach. Mit dem neuen Gesetz muss nun "jeder, der tatsächlich Deutschland über solche Verträge beliefert sechs Monate lang Lagerung nachweisen". Dies sei die einzige kurzfristige Maßnahme, die auch wirke.

Denn bei einer Lagerung über sechs Monate könne bei Engpässen "die Lieferkette in der Regel wieder hergestellt werden, so der Bundesgesundheitsminister. Bei den neuen Verträgen würde die Lagerung Lieferengpässe bereits überbrücken, allerdings sei noch ein "großer Teil der alten Verträge wirksam".

Medikamentenknappheit kann lebensgefährlich werden. Die Lage hat sich zugespitzt, seit ein Großteil der Medikamente überwiegend in China produziert werden.

...zur Abhängigkeit bei Medikamenten von China und Indien

Lauterbach stimmt zu, dass es eine Abhängigkeit gibt, aber man habe "in dem Gesetz die Voraussetzung geschaffen", dass jeder, der über Verträge Antibiotika oder Krebsmedikamente in Deutschland verkaufen wolle, "die Hälfte seiner Produktion in Europa darstellen" müsse.