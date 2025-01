Bundestag: Migrationsanträge und Regierungserklärung

In der Unions-Fraktion gibt es Bedenken am Vorgehen von CDU-Chef Friedrich Merz in der Migrationsdebatte. "Am Dienstagabend haben einige Unions-Abgeordnete dem Parlamentarischen Geschäftsführer ihrer Fraktion mitgeteilt, dass sie mit dem Prozedere hadern“, sagt ZDF-Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese.

"Es hieß, sie seien inhaltlich nicht gegen die Anträge der Union. Wohl aber hätten sie ein Problem damit, dass sie nur gemeinsam mit der AfD eine Mehrheit erreichen könnten. Dabei wollen einige von ihnen die AfD verbieten.“ Es soll sich um eine Handvoll Abgeordnete handeln, deren Abstimmung aber entscheidend sein könnte. "Eine Mehrheit könnte ausgerechnet an der Union scheitern – selbst, wenn sich die skeptischen Abgeordneten am Ende nur enthalten sollten“, so Schmiese.

Am Mittwoch will Merz zwei Anträge in den Bundestag einbringen, am Freitag das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz. Diesem könnten neben den meisten Unions-Abgeordneten auch FDP, BSW und AfD zustimmen. Denkbar wäre, dass das Gesetz nur durch die Zustimmung der AfD eine Mehrheit bekommt.