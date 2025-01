Bundestagswahl 2025: Merz will Zustimmung von SPD und Grünen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warnt vor der Migrationsdebatte am Mittwoch im Bundestag, dass Anträge der Union mit Stimmen der AfD eine Mehrheit bekommen. "Es muss verhindert werden, dass es eine schwarz-blaue Mehrheit im Deutschen Bundestag gibt", so Scholz am Dienstagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Berlin. Er fügt hinzu: "Sonst gibt es eine Regierung, die in diesem Land niemand will."

Dass Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) Stimmen der AfD am Mittwoch in Kauf nimmt, nennt Scholz ein "schlimmes Vorgehen". "Dafür gibt es keine Entschuldigung." Immerhin wüssten die Bürgerinnen und Bürger nun, "woran sie sind". Wem egal sei, wer seinen Anträgen zustimme, der müsse sich "gefallen lassen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich fragen, ob es ihm auch egal ist, wer ihm seine Stimme gibt", so Scholz.