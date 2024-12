Anschlag in Magdeburg: Experte verwundert über Sicherheit

Nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg mit mindestens zwei Toten und Dutzenden Verletzten geht die Suche nach den Gründen für die Tat weiter. Aber auch die Sicherheitsvorkehrungen werden hinterfragt.

Hans-Jakob Schindler, Extremismus- und Terrorismusexperte vom Counter Extremism Project, zeigt sich überrascht von dem Ausmaß des Anschlags auf dem Alten Markt. "Es muss hier irgendwo eine Lücke im physischen Sicherheitskonzept des Weihnachtsmarkt gegeben haben", so Schindler. Die Lücke müsse der Fahrer dann ausgenutzt haben.

Bereich auf Weihnachtsmarkt "müsste abgesperrt sein"

Videos in sozialen Netzwerken zeigen, wie der Fahrer des BMW mit hoher Geschwindigkeit durch eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt rast.

"Das dürfte überhaupt nicht mehr möglich sein", ordnet der Terrorismus-Experte Schindler ein. Der gesamte Bereich müsste so abgesperrt sein, "dass da nichts durchkommt". Er wiederholt: "Das müsste eigentlich unmöglich sein."

Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren sein. ZDFheute live mit den ersten Informationen.

Sicherheitslage in Deutschland "angespannt"

Die allgemeine Sicherheitslage in Deutschland ordnete Schindler seit dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 als "angespannt" ein. "Was dazugekommen ist, ist der Nahost-Konflikt, der Personen [...] immer wieder neu radikalsiert", sagt der Terror-Experte. "Der islamistisch-terroristische Sektor fühlt sich hier auf der Siegesstraße und deswegen sind möglicherweise noch mehr Leute motiviert."