Magdeburg-Anschlag: Warnung vor "typischem Rückschaufehler"

Auch mehr als eine Woche nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sind noch viele Fragen offen. Nun hat die politische Aufarbeitung begonnen. In einer Sondersitzung des Innenausschusses im Bundestag sollten unter anderem die Verantwortlichkeiten überprüft werden.

Zu klären sein wird in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten, auch: Was ist bei den deutschen Sicherheitsbehörden vor Magdeburg schiefgelaufen? Warum reagierten sie nicht auf Hinweise zum Täter und Drohungen? Das ordnete Rechtswissenschaftler Mark Zöller von der LMU München bei ZDFheute live ein.

Sehen Sie das gesamte Interview oben im Video oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagte Zöller ...

... über die Koordinierung der zahlreichen Sicherheitsbehörden

Der Rechtswissenschaftler erinnerte daran, dass es in der Bundesrepublik durch die föderale Struktur eine "Fülle von einzelnen Sicherheitsbehörden" gebe. So haben die Bundesländer eigene Verfassungsschutz-Ämter, eigene Kriminalämter und eigene Verantwortlichkeiten in der Justiz.