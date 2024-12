Schneider: Anschlag hätte so nicht stattfinden dürfen

Nach der Tat in Magdeburg sagt der Zufahrtsschutz-Experte Christian Schneider: Hätte das Sicherheitskonzept der Norm entsprochen, "hätte der Anschlag so nicht stattfinden können".

Sehen Sie oben das Gespräch in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Schneider ...

... zum Sicherheitskonzept in Magdeburg

Auf die Frage, ob das Schutzkonzept auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg den geltenden Regeln entsprochen haben, antwortet Schneider klar: "Leider nein." Die Verantwortlichen in Magdeburg hätten sich nicht an diese Regeln gehalten, so Schneider, "das ist offensichtlich geworden."