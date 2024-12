Polizei kontaktierte Täter von Magdeburg im Oktober

Nach dem Anschlag in Magdeburg wird über mögliche Konsequenzen diskutiert. Wie die politische Aufarbeitung in Berlin vorangeht, berichtet ZDF-Korrespondentin Christiane Hübscher.

Die Polizei hat Taleb A. einige Wochen vor dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg kontaktiert, sagte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) im Ältestenrat des Landtags in Sachsen-Anhalt . Das Gremium kam am Nachmittag zu einer Sondersitzung zusammen, um über Ursachen und Folgen des Anschlags zu beraten.

Mehrere Gefährderansprachen gegen Taleb A.

Im September 2023 und Oktober 2024 seien sogenannte Gefährderansprachen durchgeführt worden, sagte Zieschang. Mit einer Gefährderansprache will die Polizei signalisieren, dass sie einen potenziellen Straftäter im Blick hat und fordert ihn auf, ein bestimmtes Verhalten zu unterlassen. Das Gespräch im vergangenen Jahr sei im Polizeirevier Salzlandkreis durchgeführt worden. Das Gespräch in diesem Jahr sei auf der Arbeitsstätte erfolgt.

Sachsen-Anhalts Innenministerin Zieschang sagte, nach einem Post des Mannes auf der Plattform X am 1. Dezember 2023 habe die Polizei Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang hätten die Beamten ebenfalls versucht, eine Gefährderansprache durchzuführen. Weder am 2. Dezember noch am 4. Dezember 2023 sei der Mann angetroffen worden, sagte Zieschang. Das Verfahren wurde demnach später eingestellt.