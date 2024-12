Magdeburg: Was wir zum mutmaßlichen Täter wissen

Der mutmaßliche Täter in Magdeburg sei 2006 nach Deutschland gekommen, so ZDF-Reporter Kunz. Nach eigenen Aussagen sei er Islam-Kritiker, offenbar hat er sich seither radikalisiert.

Nach der Attacke auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein Mann aus Saudi-Arabien festgenommen worden. Nach Angaben von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 50-jährigen Arzt, der in Bernburg lebe und arbeite. Wie Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) weiter mitteilte, habe der Mann einen unbefristeten Aufenthaltstitel gehabt.

ZDF-Rechtsexpertin: Verdächtiger ein "atypischer Täter"

Laut ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke sei der mutmaßliche Täter nach ersten Erkenntnissen der Behörden ein "atypischer Täter". Er sei älter, lebe seit fast 20 Jahren in Deutschland.

So ein Mann aus Saudi-Arabien hat ein solche Tat in Deutschland bislang noch nicht begangen.

Zudem sei auffällig, dass der mutmaßliche Täter politisches Asyl in Deutschland bekommen habe, "weil er sich vom Islam abgekehrt hat, weil er den Behörden gesagt hat, dass er Atheist ist und dass er es befürchtet, in Saudi-Arabien vefolgt zu werden".

In Magdeburg ist ein Autofahrer über den Weihnachtsmarkt gerast, zwei Menschen starben. Ministerpräsident Haseloff spricht von einer Katastrophe für die Stadt und für Deutschland.

Tacke: Verdächtiger als Aktivist gegen Islamismus aufgetreten

Er sei als Aktivist gegen Islamismus in Deutschland und in Europa aufgetreten, erklärt Tacke. "Seine Social-Media-Profile, aber auch Interviews, die er öffentlich gegeben hat, sagen ganz deutlich, 'Vorsicht vor Islamisierung in Deutschland'."