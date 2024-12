Nancy Faeser: "Trifft einen wirklich mitten ins Herz"

Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) äußert sich nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im ZDF Spezial tief betroffen. "Es ist ein wirklich furchtbares Verbrechen, was wir gestern Abend dort erleben mussten - und es trifft einen wirklich mitten ins Herz", sagte Faeser. "Es gibt fünf Todesfälle, 200 Verletzte - das ist wirklich etwas sehr Schreckliches. Ich finde, da muss man erstmal an die Angehörigen denken und an die Opfer", sagte Faeser einleitend.

"Die Ermittler haben gerade in einer Pressekonferenz gesagt, dass jetzt alle Erkenntnisse zusammengetragen werden. Und das scheinen einige zu sein, aus unterschiedlichen Bundesländern, aus dem Bund, insofern müssen wir erstmal abwarten, was da raus kommt.

Am Freitagabend ist ein Auto auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg in eine Menschenmenge gerast. Zur Stunde wird am Magdeburger Dom den Opfern gedacht. Andreas Weise berichtet.

21.12.2024 | 1:21 min