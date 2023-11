Queer-Beauftragter beunruhigt wegen Übergriffen auf LSBTIQ*

Zwei Männer stehen vor dem Brandenburger Tor in Berlin mit einer Regenbogenflagge.

Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, hat das Abhängen einer Regenbogenflagge und Hissen einer Hakenkreuzfahne in Neubrandenburg scharf verurteilt. Lehmann sagt ZDFheute:

Rechtsextremen Kräften gehe es um eine Rückabwicklung emanzipatorischer Errungenschaften und Freiheiten. "Sie wollen eine autoritäre und nationalistische Ordnung etablieren, die gesellschaftliche Vielfalt nicht respektiert, sondern diese bekämpfen will", so Lehmann weiter. "Wie viele Menschen beunruhigt mich das auch sehr."

Am Wochenende hatten Unbekannte am Bahnhof Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern eine Regenbogenflagge abgehängt und durch eine Hakenkreuzfahne ersetzt. Der Staatsschutz ermittelt.