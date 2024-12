Umweltaktivisten: Reichensteuer für Klimaschutz

Greenpeace-Aktivistinnen und Aktivisten haben am Freitagvormittag vor dem Brandenburger Tor in Berlin gegen Steuervorteile für Superreiche protestiert. Mit großen goldenen Geschenken und Transparenten forderten sie: "Keine Steuergeschenke für Milliardäre!" und "Milliardäre besteuern, Klima retten!".

Greenpeace fordert Vermögenssteuer für Superreiche

In diesem Zusammenhang stellte die Umweltorganisation ein neues Steuerkonzept vor, das eine stärkere Belastung von Vermögen ab 100 Millionen Euro vorsieht. Dem Papier zufolge könnten bis Ende 2030 durch eine "Milliardärssteuer mit ökologischer Lenkungswirkung" bis zu 200 Milliarden Euro für den Klimaschutz generiert werden.

Der Staat verspricht Steuergerechtigkeit. Nur: Warum finden Reiche dann überall Steuerschlupflöcher - völlig legal? Und warum ist ausgerechnet Arbeit so hoch besteuert?

Das würde laut Greenpeace weniger als 5.000 Superreiche in Deutschland betreffen. Laut einer Studie der Boston Consulting Group (BCG) gibt es hierzulande rund 3.300 Superreiche mit mehr als 100 Millionen Dollar Finanzvermögen.

Umweltorganisation: 44-mal höheren CO2-Fußabdruck

Greenpeace verweist darauf, dass die reichsten 0,1 Prozent in Deutschland einen Pro-Kopf-CO2-Fußabdruck von 236 Tonnen pro Jahr hätten, dieser sei etwa 44-mal so hoch wie in der unteren Einkommenshälfte. Gleichzeitig profitierten Superreiche von Steuerprivilegien und zahlten teils deutlich geringere Abgaben als die Mittelschicht.