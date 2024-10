Reichtum in Deutschland: Warum kommt keine Vermögenssteuer?

Gut 100 Jahre gab es in Deutschland eine Vermögensteuer, die dem Staat Milliarden in die Haushaltskasse spülte. Doch 1997 wurde sie plötzlich "ausgesetzt". Wie kam es dazu?

Vermögenssteuer 1997 ausgesetzt

Deshalb wurde die Vermögenssteuer nicht überarbeitet - sondern komplett ausgesetzt. Aber was war dran an der Argumentation von Union und FDP?

Lobbyarbeit der "Familienunternehmer"

So konnte der Staat seit 1997 schätzungsweise mehrere 100 Milliarden Euro an Steuern nicht einnehmen. Weil die Überarbeitung eines Gesetzes nie abgeschlossen wurde. Trotzdem hält sich die Behauptung von der Vermögenssteuer, die viel zu aufwendig sei.

"Kampagne gegen Vermögenssteuer"

CDU: "Unterschied zwischen Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer"

CDU offen für Reform der Erbschaftssteuer

Wir haken nach, verweisen auf das Bundesverfassungsgericht , das gerade prüft, ob das Erbschaftssteuergesetz nicht Lücken habe und den Unternehmenserben zu Unrecht Vorteile gewähre. Doch Middelberg bleibt bei seinem Plädoyer für eine Reform der Erbschaftssteuer, auch für den Fall einer Regierungsübernahme von CDU/CSU im kommenden Jahr: "Wir werden das an der Erbschaftssteuer reparieren, was uns das Bundesverfassungsgericht aufgibt."

