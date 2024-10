Rundfunkreform: Was der Entwurf für ZDFheute heißt

Das ZDF hat in einer Stellungnahme zum Rundfunkreformstaatsvertrag der Argumentation der Verleger widersprochen.



"Wäre die These der Zeitungsverleger zutreffend, müssten Zuschauer, die sich den Angeboten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verschließen, in signifikant größerem Umfang Zeitung lesen. Dies kann aber gerade nicht belegt werden", heißt es in der Stellungnahme.



"Damit schwächen die jetzt vorgeschlagenenen Verschärfungen des Verbots presseähnlicher Angebote ohne sachlichen Grund die journalistischen Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und damit die Informationsvielfalt. Sie sind damit auch mit der Rundfunkfreiheit aus Art. 5 GG jedenfalls in dieser Form nicht vereinbar."



Die Einschränkung von Text auf sendungsbegleitende Inhalte wäre "ein schwerwiegender Einschnitt", schreibt das ZDF weiter. "Die damit faktisch verbundene zwingende Ausweisung eines Sendungsbezugs führt zu einem erheblichen bürokratischen und personalintensiven Aufwand, ohne dass damit ein für die Verleger messbarer Vorteil verbunden wäre." Auch eine von Ländern und Gremien gewünschte Verstärkung der Informationsangebote werde abgeschnitten, "vielmehr müsste das Nachrichtenangebot des ZDF zurückgefahren werden (...)."



"Die vorgeschlagene Verschärfung des Sendungsbezugs reduziert damit das Informationsangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und schwächt gleichzeitig die Akzeptanz des öffenlich-rechtlichen Rundfunks und seiner Informationsangebote, die damit drohen, zu nicht aktuellen Nachrichtenarchiven zu verkommen."