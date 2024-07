Wolfsgruß-Ähnlichkeit: So gehen Schulen mit Schweigefuchs um

Kindgerechtes Symbol, "das wir nicht infrage stellen"

In keinem der befragten Bundesländer steht ein Verbot zur Debatte. So heißt es etwa aus dem Bildungsministerium in Thüringen : Die Befürchtung, dass Lehrer oder pädagogische Fachkräfte das Zeichen umdeuten oder Schüler es falsch interpretieren könnten, sei "stark konstruiert". Der Schweigefuchs sei ein kindgerechtes Handsymbol, "das wir nicht infrage stellen", sagte ein Ministeriumssprecher.

Saarland und Bremen sehen Schweigefuchs kritisch

Für das sächsische Kultusministerium wäre ein Verbot der Handgeste "völlig überzogen". Wenn Lehrer oder Erzieher die Geste nutzen, sei klar, was damit gemeint ist. Um den Schweigefuchs wirksam einzusetzen, müssten Lehrkräfte ohnehin zuvor die Bedeutung erklären, heißt es auch aus dem Schulministerium in Nordrhein-Westfalen

